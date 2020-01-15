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«На УМО как чмо». Туктамышева продолжает иронизировать над собой

16:30
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram новую фотографию, в подписи к которой иронически пошутила над собой.

— Это я вчера, сегодня на УМО как чмо, — написала фигуристка.

Вероятнее всего речь идет об углубенном медицинском обследовании. Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.

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