«На УМО как чмо». Туктамышева продолжает иронизировать над собой
16:30
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram новую фотографию, в подписи к которой иронически пошутила над собой.
— Это я вчера, сегодня на УМО как чмо, — написала фигуристка.
Вероятнее всего речь идет об углубенном медицинском обследовании. Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/D34X0PmiAz— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 15, 2020
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