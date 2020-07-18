«Мы будем скучать по тебе, малышка». Медведева скорбит о смерти Александровской
15:05
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Александровской. По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.
«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в сториз Instagram.
Медведева — о смерти Екатерины Александровской pic.twitter.com/LviwgHtG26— Великий Твитсби (@greattvetor) July 18, 2020
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