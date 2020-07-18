ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Мы будем скучать по тебе, малышка». Медведева скорбит о смерти Александровской

15:05
Екатерина Александровская. Фото Instagram
Екатерина Александровская. Фото Instagram
Теги:

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Александровской. По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в сториз Instagram.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир