"Мужики, учитесь!" Сотникова иронично высказалась о результатах ЧМ в женском одиночном катании

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала результаты чемпионата мира в женском одиночном катании в японской Сайтаме. Напомним, что чемпионкой мира стала Алина Загитова. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76).

Третьей стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (223,80). Еще одна россиянка Софья Самодурова заняла 8-е место (208,58).

– И хочется сказать так: мужики, учитесь, как нужно бороться! Просто сегодня было что-то невероятное. Девочки, вы богини! Мужики в фигурном катании. А то подумаете сейчас не так, – написала Сотникова в своем Инстаграме.

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