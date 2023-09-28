Мозер опровергла слова Дюамель о допинге Столбовой и Климова: «Ерунда полнейшая. Она врет»

Заслуженный тренер России Нина Мозер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова бывшей фигуристки Меган Дюамель.

Олимпийская чемпионка из Канады поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, который ранее обвинил российских спортсменов в употреблении допинга.

Кроме того, Дюамель в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson обратила внимание на странное поведение пары Ксения Столбова/Федор Климов, которая во время соревнований уходили со своим врачом.

«Это ерунда полнейшая. Мы вообще не практиковали никогда эти вещи. Она врет. Просто надуманная история», — сказала Мозер «СЭ».

Под руководством Мозер Столбова и Климов стали серебряными призерами Олимпийских игр в 2014 году.