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Сегодня, 13:05

Тарасова — Дюамель, обвинившей российских фигуристов в допинге: «Свинья! Настоящая свинья!»

Константин Белов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» отреагировала на слова бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая заявила об употреблении допинга российскими фигуристами на Олимпиаде-2014.

В подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson Дюамель обвинила пару Ксения Столбова/Федор Климов в употреблении допинга.

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» — сказал Тарасова «СЭ».

На Олимпиаде в Сочи Столбова и Климов завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в парном катании, уступив лишь другой российской паре — Татьяна Волосожар/Максим Траньков.

Ранее в употреблении допинга российских спортсменов обвинил американский фигурист Винсент Чжоу.

Винсент Чжоу. «Допинг в фигурном катании широко распространен». Почему заявление Чжоу так разозлило всех в России
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Татьяна Тарасова
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Канадская фигуристка Дюамель поддержала слова Чжоу о допинге в России
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