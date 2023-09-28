Тарасова — Дюамель, обвинившей российских фигуристов в допинге: «Свинья! Настоящая свинья!»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» отреагировала на слова бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая заявила об употреблении допинга российскими фигуристами на Олимпиаде-2014.

В подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson Дюамель обвинила пару Ксения Столбова/Федор Климов в употреблении допинга.

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили. Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» — сказал Тарасова «СЭ».

На Олимпиаде в Сочи Столбова и Климов завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в парном катании, уступив лишь другой российской паре — Татьяна Волосожар/Максим Траньков.

Ранее в употреблении допинга российских спортсменов обвинил американский фигурист Винсент Чжоу.