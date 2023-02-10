Миура и Кихара выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате четырех континентов

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате четырех континентов.

Они получили за свой прокат 71,19 балла. Второе место занимают канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (68,39). На третьей позиции американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (66,96).

Всего в турнире принимают участие 10 пар. 12 февраля спортивные пары представят произвольные программы.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 71,19

2. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 68,39

3. Эмили Чен — Спенсер Акира Хоу (США) — 66,96

4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 65,16

5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 60,07

6. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 59,12

7. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 57,49

8. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 56,10

9. Ван Хуэйди — Цзя Цзыги (Китай) — 53,65

10. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 39,69