«Меня даже подташнивать стало!» Номер Сычева и Петровой на шоу «Ледниковый период» шокировал Тарасову

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и фигуристка Мария Петрова показали очередной номер на шоу «Ледниковый период». Пара выступала под композицию Адриано Челентано «Confessa». По словам членов жюри, их очень впечатлила рискованная поддержка.

— Маша, куда такую поддержку? Меня даже подташнивать стало от страха! Он очень хорошо стоит на ногах, но так опасно! — сказала председатель жюри Татьяна Тарасова в эфире Первого канала. — Машка превзошла себя! Здорово!

— Когда ты вверх ее поднял, как символ, как флаг, это было потрясающе красиво! — добавил член жюри, глава ФХР Владислав Третьяк.

— Дима, я смотрела на тебя весь прокат и думала: сколько в тебе страсти?! Сегодня ты выпалил все на Машу! — сказала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. — Ты меня поразил сегодня!