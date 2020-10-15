Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства, — приводит ТАСС слова источника. — Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины. Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера.

Ранее 20-летняя спортсменка пропустила первый и второй этапы Кубка России по состоянию здоровья.