ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике

13:24
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

— У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства, — приводит ТАСС слова источника. — Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины. Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера.

Ранее 20-летняя спортсменка пропустила первый и второй этапы Кубка России по состоянию здоровья.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9726043

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир