Медведева выступила с номером под «Вокализ» на турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Появилось видео выступления Евгении Медведевой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Для своего номера 24-летняя фигуристка выбрала «Вокализ» Сергея Рахманинова исполнения Аиды Гарифуллиной.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.