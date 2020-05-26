Медведева вошла в топ-5 знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун

Японское издание Crank In составило рейтинг самых популярных знаменитостей, примерявших на себя образ Сейлор Мун из одноименного аниме. В этом списке оказалась двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

Компанию ей составили: модель Тейлор Хилл, певица Холзи, актриса Эмили Бетт Рикардс и певица Билли Айлиш.

Медведева в 2016 году сыграла Сейлор Мун в японском ледовом шоу и повстречалась с создателем оригинальной. Летом текущего года она должна была выступить в ледовом шоу Sailor Moon Prism On Ice, но его отменили из-за пандемии коронавируса.