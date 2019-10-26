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Медведева — третья по компонентам и десятая по технике по итогам короткой программы на «Гран-при» Канады

11:45
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Российская фигуристка Евгения Медведева, стала шестой после короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде, набрав 62,89 балла.

Ее оценка сложилась из 34,14 баллов за компоненты при 29,85 — за технику. Баллы Медведевой за компоненты оказались вторыми по итогам короткой программы, выше оценка оказалась только у Рики Кихиры — 35,39 балла и американки Бреди Теннел — 34,46. А вот по технике результат россиянки оказался только десятым, ниже только у канадок Алисии Пино и Вероник Малет, замкнувших турнирную таблицу после короткой программы.

Медведева представит свою произвольную программу 27 октября в 00.09 по московскому времени.

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