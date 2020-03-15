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Медведева сообщила о карантине ее тренировочного клуба

20:23
Евгения Медведева сообщила, что крикет-клуб в Торонто, где она тренируется, закрыли на карантин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева сообщила, что крикет-клуб в Торонто, где она тренируется, закрыли на карантин.
Евгения Медведева сообщила, что крикет-клуб в Торонто, где она тренируется, закрыли на карантин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что крикет-клуб в Торонто, где она тренируется, закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

Там также тренируются такие спортсмены, как Юдзуру Ханю, Джейсон Браун, Чха Чжун Хван и другие.

Напомним, ранее был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале. В Канаде зафиксировано 247 случаев заражения коронавирусом.

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