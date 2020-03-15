Медведева сообщила о карантине ее тренировочного клуба

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что крикет-клуб в Торонто, где она тренируется, закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

Там также тренируются такие спортсмены, как Юдзуру Ханю, Джейсон Браун, Чха Чжун Хван и другие.

Напомним, ранее был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале. В Канаде зафиксировано 247 случаев заражения коронавирусом.