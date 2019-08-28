Медведева рассказала, чем готова ответить на четверные прыжки Трусовой и Щербаковой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что с большим уважением относится к четверным прыжкам чемпионки России Анны Щербаковой и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, но при этом не собирается сдаваться.

— Я знаю, с каким упорством все девочки работают над четверными, — рассказала в видеоинтервью Оlympicchannel Медведева. — Я понимаю, что выполнять их не так уж просто, ведь нужно очень много времени и сил. Ко всем из них я отношусь с огромным уважением, и надеюсь, что они будут кататься еще долгие годы. Всем чем я могу ответить — работать каждый день, упорнее и упорнее. Что я собственно я и делаю

Медведева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.