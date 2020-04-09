Медведева показала, как устала после самостоятельных тренировок

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram фотографию после домашней тренировки.

— Самостоятельные тренировки — это совсем другое, — подписала фотографию Медведева.

Скачать из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/lzgYPIQpL6 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 9, 2020

20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.