Медведева показала, как устала после самостоятельных тренировок
12:52
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram фотографию после домашней тренировки.
— Самостоятельные тренировки — это совсем другое, — подписала фотографию Медведева.
Скачать из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/lzgYPIQpL6— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 9, 2020
20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.