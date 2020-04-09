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Медведева показала, как устала после самостоятельных тренировок

12:52
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram фотографию после домашней тренировки.

— Самостоятельные тренировки — это совсем другое, — подписала фотографию Медведева.

20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.

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