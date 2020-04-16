Медведева отреагировала на отмену ледового шоу в Японии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала отмену из-за коронавируса ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии в начале июня.

— Мы решили отложить шоу, — приводит слова Медведевой пресс-служба шоу, — Жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне этого года, но мы обязательно вернемся через год. Я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами снова! Желаю всем вам здоровья и безопасности.

Ради этого 20-летняя фигуристка покинула Канаду, где тренировалась под руководством Брайана Орсера, и отправилась в Японию.

По данным на утро 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 616 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 510 350 человек выздоровели за время пандемии.