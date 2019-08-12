Медведева отправилась в ресторан с новым парнем. Видео

21-летний канадский фигурист-одиночник Нам Нгуен поделился в своем Instagram фотографиями и видео совместной прогулки с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Фигуристы прогулялись по Торонто, а затем отправились в ресторан. Ранее Нгуен в шутку предложил Медведевой выйти за него замуж, на что россиянка ответила: "В следующей жизни". Ранее фигуристка была замечена в компании 15-летнего молдавского одногруппника Лилиана Бынзаря, с которым она также ходила в рестораны, который, по словам Медведевой, не является ее бойфрендом.