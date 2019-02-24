Медведева или Туктамышева? Тарасова уверена в справедливом решении тренерского совета по составу на ЧМ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет справедливое решение относительно окончательного состава сборной на чемпионат мира.Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

В финале Кубка России, результаты которого повлияют на окончательное решение тренерского совета, победу одержала Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева заняла 2-е место, уступив 1,71 балла.

- Одна хорошо каталась и прыгала без ошибок в короткой программе, другая хорошо все отпрыгала в произвольной, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Конечно, сейчас вокруг этого результата создается очередной ажиотаж. И в нем, к сожалению, никто не замечает, как вся эта ситуация напоминает Игры в Пхннчхане, где Женя практически при таком же раскладе, как и Лиза Туктамышева, проиграла Олимпийские игры - проиграла короткую программу, причем не ошибаясь, не падая.

В Пхенчхане короткую программу хорошо откатала Алина Загитова, и судьи поставили ей больше баллов. Женя же выиграла произвольную, но результат короткой ей стоил дорого. Женя тогда проиграла балл, и никто не обвинял судей. Мне кажется, что всем нужно немного успокоиться, тренерскому совету и так будет непросто, он за справедливость и спортивный принцип, который определяется результатами соревнований.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также в ее активе две серебряных медали Олимпиады-2018. Туктамышева является чемпионкой мира (2015) и Европы (2015).

Все о фигурном катании - здесь