Мария Бутырская: "У Медведевой есть огромная мотивация, так как она еще не всего сумела достичь"

Чемпионка мира-1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что у Евгении Медведевой есть огромная мотивация для продолжения карьеры.

- У нас есть пример Каролины Костнер, составлявшей достойную конкуренцию, несмотря на свой почтенный для фигурного катания возраст, - приводит слова Бутырской RT. - У Жени есть огромная мотивация, так как она еще не всего сумела достичь. И вместе с Алиной Загитовой они демонстрируют тот уровень женского фигурного катания, к которому все стремятся.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. На прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме 19-летняя спортсменка завоевала бронзу. Она тренируется под руководством канадца Брайана Орсера с мая 2018 года.

Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований