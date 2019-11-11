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Мария Бутырская: «Если бы от нашей страны Туктамышева была такая одна, у нее был бы другой результат»

13:04
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Чемпионка мира-1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская похвалила Елизавету Туктамышеву, cтавшую третьей на китайском этапе серии «Гран-при» за борьбу до конца.

— Очень обидное падение в короткой программе, — приводит портал Teamrussia.pro слова Бутырской о Туктамышевой. — Не знаю, что произошло — она так стабильно показывала тройной аксель на контрольных прокатах, на предыдущем этапе и вообще везде. И в этот раз докрутила прыжок... Бывает, что сказывается акклиматизация. В произвольной — она была молодцом, все показала, все сделала.

Два балла, которые Елизавета проиграла второму месту, — очень обидные. Опять же, если бы от нашей страны Лиза одна была такая — с тройным акселем, у нее был бы другой результат. Я все равно ее очень поддерживаю. Она просто умничка, видно, что боролась до конца.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/nikto-ne-hochet-videt-v-finale-gran-pri-shest-russkih-devochek-mnenie-marii-butyrskoj/

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