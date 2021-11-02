Фигуристы Загорски и Гурейро пропустят этап «Гран-при» во Франции
Загорски и Гурейро снялись с этапа серии «Гран-при» во Франции
19:24
Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, снялись с этапа серии «Гран-при» во Франции, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Пара уже пропустила «Гран-при США», который прошел с 22 по 24 октября. Отсутствие фигуристов было связано с тем, что Загорски попала в инфекционную больницу.
Турнир серии «Гран-при» пройдет во Франции в городе Гренобле с 19 по 21 ноября. Россию в танцах на льду будут представлять Александра Степанова и Иван Букин, а также Аннабель Морозова и Андрей Багин.
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