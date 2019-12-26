Максим Ковтун: «В мужском одиночном катании предсказать результат невозможно, лидеры меняются практически каждый день»

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал короткую программу мужчин на чемпионате России. Он отметил, что предсказать результат невозможно, так как лидеры меняются практически каждый день.

— В мужском одиночном катании предсказать результат сейчас невозможно, лидеры меняются практически каждый день, идет смена поколений, как ни крути, — приводит ТАСС слова Ковтуна. — Я это говорил год назад, говорю и сейчас — всегда выделял Даниила Самсонова, хотя он и совсем молодой. Не хочется его сглазить или вешать на него лишнюю ответственность, но я считаю, что с таким юниором и теми талантливыми мальчишками, что идут за ним, нам можно не беспокоиться за будущее российского мужского катания.

Очевидного лидера сегодня нет, нельзя говорить, что Самарин или Алиев на голову выше других, они просто чуть старше, соответственно, дольше выступают на взрослом уровне. Думал, что с легкой головой сможет откатать Сергей Воронов, но сегодня у него был неудачный прокат. Выпусти сегодня на крупные старты Самсонова, он сможет обыгрывать тех, кто борется на самом серьезном уровне, будет в десятке лучших при чистом прокате.

Самсонов на первом же взрослом чемпионате России получает за 80 балов, хотя есть негласный закон, по которому дебютантам придерживают оценки.

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