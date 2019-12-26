Лазукин c помаркой откатал короткую программу на чемпионате России, но занимает промежуточное второе место

Андрей Лазукин визуально чисто откатал короткую программу на чемпионате России, однако не обошелся без ошибок.

Лазукин чисто исполнил четверной тулуп, затем тройной аксель, а затем в планируемом каскаде «тройной лутц-тройной тулуп» допустил ошибку на первом прыжке и скрутил лишь два оборота. За прокат он получил 85,56 балла, что оказалось больше, чем у вице-чемпиона Европы-2019 Александра Самарина. Фигурист занимает промежуточное второе место.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.