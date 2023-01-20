Лайшев верит, что Диана Дэвис — истинный патриот России

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возможную смену спортивного гражданства российскими фигуристами — Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.

«Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Она выпускница нашей школы, мы все ее любим. Верю в ее патриотизм, она замечательный человек. Уверен, вся эта ситуация через полтора года исправится и все встанет на свои места. Верю в наших ребят, они истинные патриоты. И это правда! Думаю, от моих фигуристов не будет заявления о смене спортивного гражданства. Сейчас больше всего переживаю за Диану. Помню ее совсем малышкой. Но уверен: все будет хорошо!» — приводит слова Лайшева Sport24.

Ранее появилась информация, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность смены спортивного гражданства на израильское или грузинское.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.