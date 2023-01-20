Бетина Попова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что капитанами выбрали Валиеву и Загитову»

Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Будет очень интересная борьба, — цитирует «Газета.Ru» Попову. — Пары у нас очень на высоком уровне, они будут очень много решать. У одиночников очень интересный состав у мужчин и женщин. Очень сложно предсказать, кто одержит верх. Здорово, что капитанами выбрали Валиеву и Загитову. Мне кажется, они самые любимые нашими болельщиками девочки. Турнир получится добрым».

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.