Косторная выздоровела от COVID-19 и вернулась к тренировкам
20:25
Российская фигуристка Алена Косторная вылечилась от коронавируса и приступила к тренировкам. Видео с ее занятий опубликовано в stories Instagram.
На видео показано, как Косторная прыгает на скакалке. «Алена Косторная приступила к тренировкам. Набирай скорее форму, Аленка!» — говорится в сообщении.
Ранее Косторная из-за коронавируса пропустила этап Кубка России в Москве. 17-летняя спортсменка — чемпионка Европы-2020.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/angelsofplushenko/2464823113144838137/
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