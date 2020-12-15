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Косторная выздоровела от COVID-19 и вернулась к тренировкам

20:25
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Российская фигуристка Алена Косторная вылечилась от коронавируса и приступила к тренировкам. Видео с ее занятий опубликовано в stories Instagram.

На видео показано, как Косторная прыгает на скакалке. «Алена Косторная приступила к тренировкам. Набирай скорее форму, Аленка!» — говорится в сообщении.

Ранее Косторная из-за коронавируса пропустила этап Кубка России в Москве. 17-летняя спортсменка — чемпионка Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/angelsofplushenko/2464823113144838137/

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