Косторная выздоровела от COVID-19 и вернулась к тренировкам

Российская фигуристка Алена Косторная вылечилась от коронавируса и приступила к тренировкам. Видео с ее занятий опубликовано в stories Instagram.

На видео показано, как Косторная прыгает на скакалке. «Алена Косторная приступила к тренировкам. Набирай скорее форму, Аленка!» — говорится в сообщении.

Ранее Косторная из-за коронавируса пропустила этап Кубка России в Москве. 17-летняя спортсменка — чемпионка Европы-2020.