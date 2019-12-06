Косторная выиграла короткую программу финала «Гран-при» с мировым рекордом! Загитова — вторая, Трусова — пока пятая
6 декабря 2019, 22:38
Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом лидирует после короткой программы в финале «Гран-при». Она набрала за свой прокат 85,45 балла.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова (79,60). Третье заняла действующая чемпионка России Анна Щербакова (78,27).
Еще одна россиянка Александра Трусова после падения с тройного акселя занимает лишь пятое место (71,45).
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Финал
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 85,45
2. Алина Загитова (Россия) — 79,60
3. Анна Щербакова (Россия) — 78,27
4. Брейди Теннел (США) — 72,20
5. Александра Трусова (Россия) — 71,45
6. Рика Кихира (Япония) — 70,71
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