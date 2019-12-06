Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом лидирует после короткой программы в финале «Гран-при». Она набрала за свой прокат 85,45 балла.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова (79,60). Третье заняла действующая чемпионка России Анна Щербакова (78,27).

Еще одна россиянка Александра Трусова после падения с тройного акселя занимает лишь пятое место (71,45).

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Финал

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 85,45

2. Алина Загитова (Россия) — 79,60

3. Анна Щербакова (Россия) — 78,27

4. Брейди Теннел (США) — 72,20

5. Александра Трусова (Россия) — 71,45

6. Рика Кихира (Япония) — 70,71