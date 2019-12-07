Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале «Гран-при». Она установила мировой рекорд по сумме двух программ, набрав 247,59.

Второе место заняла действующая чемпионка России Анна Щербакова после падения с четверного флипа в произвольной программе (240,92 в сумме).

Тройку замкнула двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая первой в истории среди женщин исполнила четверной флип на соревнованиях, но допустила падение с четверного тулупа в произвольной программе (233,18).

Еще одна россиянка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова упала в произвольной программе с двойного акселя и допустила недокруты на нескольких прыжках и набрала 125,63 балла и 205,23 в сумме и стала лишь шестой.

Четвертое место заняла японка Рика Кихира, которая пыталась сделать четверной сальхов, но упала с прыжка. Она набрала в сумме 216,47 балла. Пятой стала американка Брэди Теннел (212,18).

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Финал

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 162,65

2. Алена Косторная (Россия) — 162,14

3. Александра Трусова (Россия) — 161,73

4. Рика Кихира (Япония) — 145,76

5. Брейди Теннел (США) — 139,98

6. Алина Загитова (Россия) — 125,63

Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 247,59

2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92

3. Александра Трусова (Россия) — 233,18

4. Рика Кихира (Япония) — 216,47

5. Брэди Теннел (США) — 212,18

6. Алина Загитова (Россия) — 205,23

Онлайн-трансляция финала «Гран-при» — здесь