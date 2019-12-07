Косторная с мировым рекордом выиграла финал «Гран-при», Щербакова — вторая, Трусова — третья, Загитова шестая
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале «Гран-при». Она установила мировой рекорд по сумме двух программ, набрав 247,59.
Второе место заняла действующая чемпионка России Анна Щербакова после падения с четверного флипа в произвольной программе (240,92 в сумме).
Тройку замкнула двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая первой в истории среди женщин исполнила четверной флип на соревнованиях, но допустила падение с четверного тулупа в произвольной программе (233,18).
Еще одна россиянка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова упала в произвольной программе с двойного акселя и допустила недокруты на нескольких прыжках и набрала 125,63 балла и 205,23 в сумме и стала лишь шестой.
Четвертое место заняла японка Рика Кихира, которая пыталась сделать четверной сальхов, но упала с прыжка. Она набрала в сумме 216,47 балла. Пятой стала американка Брэди Теннел (212,18).
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Финал
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 162,65
2. Алена Косторная (Россия) — 162,14
3. Александра Трусова (Россия) — 161,73
4. Рика Кихира (Япония) — 145,76
5. Брейди Теннел (США) — 139,98
6. Алина Загитова (Россия) — 125,63
Итог
1. Алена Косторная (Россия) — 247,59
2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92
3. Александра Трусова (Россия) — 233,18
4. Рика Кихира (Япония) — 216,47
5. Брэди Теннел (США) — 212,18
6. Алина Загитова (Россия) — 205,23