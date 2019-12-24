Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что пъедестал женского турнира на чемпионате России будет точно таким же, как и в Финале «Гран-при»: Алена Косторная выиграет, Анна Щербакова займет второе место, а Александра Трусова станет третьей.

— Косторная с большим успехом использует тройной аксель, и в этом сезоне она просто непобедима, — написал Вонг. — Для Трусовой важнее не выиграть чемпионат России, а исполнить самый сложный контент, чтобы она могла и дальше чувствовать себя комфортно. Ставки в игре с риском и выгодой очень высоки.

Евгения Медведева, согласно прогнозу Вонга, cтанет пятой, а Елизавета Туктамышева — четвертой. Он отметил, что для попадания на подиум Туктамышевой нужно будет откататься чисто и дождаться ошибок Трусовой, Щербаковой или Косторной. Медведевой же, по мнению Вонга, будет важно просто чисто исполнить обе программы, а позже начинать разучивать более сложные элементы.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.