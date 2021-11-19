Косторная объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на «Гран-при Франции»

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная прокомментировала свое выступление на этапе «Гран-при» во Франции и рассказала, почему не исполнила в прокате тройной аксель. Вместо прыжка повышенной сложности девушка выполнила двойной прыжок.

«В принципе, сегодня я довольна всем, кроме разве что дорожки. Дольна, что вытащила из себя практически максимум, что не может не радовать. В последний момент Этери Георгиевна позвала меня к себе, и тренеры сказали мне прыгать двойной. Вообще я думала все равно пойти на тройной, но так как я уже шла на программу, то решила хорошо, не буду спорить с тренерами, пусть будет двойной.

Новая программа? Мой тренер сказала мне, что нужно ее поменять, это программа смотрится лучше, чем та, что была ранее, я ее лучше чувствую. Она веселее и легче для понимания зрителем. Костюмы делала, как всегда, Ольга Рябенко, но для показательного номера я готовила платье с другим специалистом.

Собака Этери Георгиевны, она всегда с собой ее возит, что помогает снять напряжение», — сказала Косторная.

Отметим, за прокат короткой программы Алена набрала 76,44 балла и на данный момент занимает второе место.