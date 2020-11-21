Косторная о победе Туктамышевой: «Слышала, что Лизу очень поддерживали»

Чемпионка Европы по фигурному катанию-2020 Алена Косторная прокомментировала свое выступление на «Гран-при России». Фигуристка лидировала после короткой программы, а в произвольной и по итогу уступила Елизавете Туктамышевой.

— Алена, вы лидировали после короткой программы и вышли кататься сразу после Лизы. Как вы сумели собраться и хорошо откатать программу?

— Я слышала, что Лизу очень поддерживали, что она хорошо откатала. Пока разминалась у бортика, я видела ее прокат. Я выходила сделать свою работу и выполнить то, что задумано. К сожалению, не все получилось, но мы будем работать над этим.