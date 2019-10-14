Чемпионка мира в парном катании 1979 года Тай Бабилония в своем Twitter отметила, что катание победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной очень отличается от других российских фигуристок.

— Эта юная девушка словно глоток свежего воздуха, — написала Бабилония. — От ее катания совсем другие ощущения, она очень выделяется среди всех девушек, в том числе и от ее напарниц по сборной. Каждое ее движение продуманно.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй