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«Косторная — это словно глоток свежего воздуха». Чемпионка мира 1979 года Тай Бабилония — о победительнице Finlandia Trophy

09:56
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Чемпионка мира в парном катании 1979 года Тай Бабилония в своем Twitter отметила, что катание победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной очень отличается от других российских фигуристок.

— Эта юная девушка словно глоток свежего воздуха, — написала Бабилония. — От ее катания совсем другие ощущения, она очень выделяется среди всех девушек, в том числе и от ее напарниц по сборной. Каждое ее движение продуманно.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй

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