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Сегодня, 15:34

Костомаров рассказал, что Домнина уходила от него из-за пьяных выходок на гастролях

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина
Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Global Look Press

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как строились его отношения с Оксаной Домниной.

«Оксана этим отношениям противилась. Говорила, что так нельзя, Юлия (Лаутова — первая жена Костомарова, — прим. «СЭ») моя подружка. К себе не подпускала. Но потом в Питере произошел момент сближения, и Юлия заметила сообщение, которое я написал Оксане. Отношения между ними испортились, был скандал, все палки полетели в ее сторону… Родители с ее стороны очень обиделись, расстроились. Мама сначала не очень хорошо приняла Оксану. Она говорила, что надо угомониться, так жить нельзя. Она очень хорошо знала Юлию и ее родителей, хорошо общались с ней.

Даже после рождения ребенка я не считал нужным жениться. Много знакомых живут без брака и счастливы. Оксана никогда не намекала на брак. У нас появилась квартира, деньги были, родилась дочка. Мы были счастливы и любили друг друга. Все хорошо было, зачем что-то начало менять. Появлялись скандалы, и она ушла. Конкретно ушла, не скрывая ничего. Сказала все честно и в этом ее большая сила. Как бы ни было больно мне, с ее стороны это был сильный поступок. Хотя тогда был огромный шок и неожиданность… Опустошение, полет в бездну… А параллельно еще надо работать…

Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрали в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно себя повести… Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семе хулиган не нужен», — сказал Костомаров в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Костомаров до 2007 года был женат на выступавшей за Австрию русской фигуристке Юлии Лаутовой. Затем он вступил в отношения с Оксанов Домниной. В январе 2011 года у них родилась дочь Анастасия, а в декабре 2013 Домнина сообщила о завершении этих отношений. Однако в феврале 2014 пара сошлась.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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