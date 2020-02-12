Корейская фигуристка сделала четверной прыжок, который не покорялся россиянкам

В корейских СМИ появилась информация о том, что 15-летняя корейская фигуристка Ен Ю сделала на тренировке два прыжка, которые учила в течение последнего года — четверной лутц и четверной риттбергер. В качестве доказательства приводятся два видео из Twitter.

Таким образом, кореянка стала первой в истории фигуристкой, которой удался чистый четверной риттбергер. Ен Ю выиграла в этом году юношеские Олимпийские игры, а на Чемпионате четырех континентов стала второй с результатом 223,23 балла. (Дмитрий Кузнецов)