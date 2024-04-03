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Сегодня, 13:15

Кондратюк назвал лучших фигуристов сезона

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, призер Олимпиады Марк Кондратюк в разговоре с «СЭ» ответил, кого считает MVP сезона в российском фигурном катании.

«Выбрать тройку MVP сезона? Я бы поставил на первое место Женю Семененко, на второе — Мишину/Галлямова, а третье разделил бы между Петросян и Степановой/Букиным. Прорыв года — Дикиджи, конечно, тут без вопросов, все объективно. А программ хороших много, одну выделить сложно», — сказал Кондратюк.

Кондратюк в прошедшем сезоне взял серебро Спартакиады с личным рекордом 297,72 балла.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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