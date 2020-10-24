Коляда выиграл этап Кубка России: это первая победа под руководством Мишина
20:06
Михаил Коляда стал победителем третьего этапа Кубка России в Сочи. Для серебряного призера Олимпиады-2018 в командных соревнованиях эта победа стала первой после перехода в группу к Алексею Мишину.
Вторым стал Андрей Мозалев, третьим — чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Сочи
Кубок России
3-й этап
Мужчины
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев — 183,78
2. Михаил Коляда — 181,72
3. Дмитрий Алиев — 156,70
4. Илья Яблоков — 154,50
5. Артем Лежеев — 152,56
6. Максим Варакин — 122,90
Итог
1. Михаил Коляда — 283,44
2. Андрей Мозалев — 274,44
3. Дмитрий Алиев — 250,71
4. Илья Яблоков — 236,77
5. Артем Лежеев — 214,59
6. Максим Варакин — 182,87
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