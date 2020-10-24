Коляда выиграл этап Кубка России: это первая победа под руководством Мишина

Михаил Коляда стал победителем третьего этапа Кубка России в Сочи. Для серебряного призера Олимпиады-2018 в командных соревнованиях эта победа стала первой после перехода в группу к Алексею Мишину.

Вторым стал Андрей Мозалев, третьим — чемпион Европы Дмитрий Алиев.

Сочи

Кубок России

3-й этап

Мужчины

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев — 183,78

2. Михаил Коляда — 181,72

3. Дмитрий Алиев — 156,70

4. Илья Яблоков — 154,50

5. Артем Лежеев — 152,56

6. Максим Варакин — 122,90

Итог

1. Михаил Коляда — 283,44

2. Андрей Мозалев — 274,44

3. Дмитрий Алиев — 250,71

4. Илья Яблоков — 236,77

5. Артем Лежеев — 214,59

6. Максим Варакин — 182,87