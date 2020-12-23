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Клишина рассказала, что переход от Тутберидзе к Плющенко негативно сказался на Трусовой

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина оценила переходы ведущих фигуристок из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Как я понимаю, это сейчас два враждебных клана, можно сказать. Я не считаю это хорошим пиаром. Там же дети, девчонки совсем молодые. Мне кажется, это отразилось, к примеру, на бедной Саше Трусовой.

Трусова психологически с этим не справилась: много падала на соревнованиях. Мне ее так жалко, это же ребенок! У нее же психика может сломаться. А она вообще ни в чем не виновата. Она хочет просто тренироваться, медали зарабатывать. А люди, которые пишут гадости, только все портят. Сами хотят от нее медалей и при этом гнобят», — сказала Клишина в интервью РИА Новости.

Легкоатлетка также отметила, что переход к другому тренеру не должен быть расценен как предательство. По ее мнению, последнее слово и право выбора должно быть за спортсменом, важны в первую очередь его интересы.

Плющенко — обладатель золотых медалей Олимпиад 2006-го и 2014 года. Собственную академию «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017 года. Сейчас в его школе тренируются бывшие спортсменки группы Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201223/plyuschenko-1590480945.html

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