Клишина рассказала, что переход от Тутберидзе к Плющенко негативно сказался на Трусовой

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина оценила переходы ведущих фигуристок из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Как я понимаю, это сейчас два враждебных клана, можно сказать. Я не считаю это хорошим пиаром. Там же дети, девчонки совсем молодые. Мне кажется, это отразилось, к примеру, на бедной Саше Трусовой.

Трусова психологически с этим не справилась: много падала на соревнованиях. Мне ее так жалко, это же ребенок! У нее же психика может сломаться. А она вообще ни в чем не виновата. Она хочет просто тренироваться, медали зарабатывать. А люди, которые пишут гадости, только все портят. Сами хотят от нее медалей и при этом гнобят», — сказала Клишина в интервью РИА Новости.

Легкоатлетка также отметила, что переход к другому тренеру не должен быть расценен как предательство. По ее мнению, последнее слово и право выбора должно быть за спортсменом, важны в первую очередь его интересы.

Плющенко — обладатель золотых медалей Олимпиад 2006-го и 2014 года. Собственную академию «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017 года. Сейчас в его школе тренируются бывшие спортсменки группы Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная.