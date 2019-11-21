Кихира исполнила четверной сальхов на тренировке перед этапом «Гран-при» в Японии
12:58
Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке перед этапом серии «Гран-при» Японии приземлила четверной сальхов. Этот прыжок она планирует исполнить в произвольной программе, не отказавшись при этом от двух тройных акселей.
Кихира будет закрывать короткую программу женщин на турнире.
Время выхода россиянок для представления короткой программы 22 ноября по московскому времени:
Алена Косторная — 12.03;
Алина Загитова — 12.09;
Софья Самодурова — 12.16.
RIKA 4S pic.twitter.com/UVyRcx42LB— Mon (@monbrielle) November 21, 2019
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