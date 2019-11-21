Кихира исполнила четверной сальхов на тренировке перед этапом «Гран-при» в Японии

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке перед этапом серии «Гран-при» Японии приземлила четверной сальхов. Этот прыжок она планирует исполнить в произвольной программе, не отказавшись при этом от двух тройных акселей.

Кихира будет закрывать короткую программу женщин на турнире.

Время выхода россиянок для представления короткой программы 22 ноября по московскому времени:

Алена Косторная — 12.03;

Алина Загитова — 12.09;

Софья Самодурова — 12.16.