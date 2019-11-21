Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Кихира исполнила четверной сальхов на тренировке перед этапом «Гран-при» в Японии

12:58
Теги:

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке перед этапом серии «Гран-при» Японии приземлила четверной сальхов. Этот прыжок она планирует исполнить в произвольной программе, не отказавшись при этом от двух тройных акселей.

Кихира будет закрывать короткую программу женщин на турнире.

Время выхода россиянок для представления короткой программы 22 ноября по московскому времени:

Алена Косторная — 12.03;

Алина Загитова — 12.09;

Софья Самодурова — 12.16.

Опрос

проголосовало: 1035
Все опросы
Кто выиграет японский этап Гран-при-2019 в женском одиночном катании?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир