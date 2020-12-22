Известный агент назвал Олимпиаду «тухлой» без российских фигуристов

Агент и продюсер шоу Ари Закарян в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможные последствия новых санкций в отношении России, о которых объявил Спортивный арбитражный суд в своем решении на прошлой неделе.

Сборная России лишается флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира, а перед Играми команда пройдет через процедуру проверки списка Международным олимпийским комитетом.

— Лишение национального статуса точно повлияет финансово. Крупные зарубежные компании сократят спонсорскую поддержку, кто знает — может, даже постараются прекратить сотрудничество. Что касается самих соревнований — Загитова и Медведева выступали в нейтральном статусе, и ничего, звезды, медали у них. Отсевать российских фигуристов перед Олимпиадой будет странно, тогда турнир просто станет тухлым, это никому не выгодно, — сказал Закарян.

(Дмитрий Кузнецов)

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