Ирина Слуцкая рассказала о своей самой нелюбимой программе
Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, какая из ее программ была ее самой нелюбимой.
Самая НЕлюбимая программа❌ . В своей рубрике #СлуцкаяНаПутиКУспеху я хочу честно рассказывать и о победах, и о поражениях. Да, бывает и такое😅. Пожалуй, “Autumn leaves” 1998 года — единственная соревновательная программа, которую я не любила. Может быть, поэтому с ней у меня всегда не клеилось🤷🏻♀️ . Бывают ситуации, когда все не складывается с самого начала🤪. Мне было очень некомфортно, и я говорила об этом, но почему-то решение было принято не в мою пользу. Я не чувствовала этой музыки. Я не была влюбленна в неё, как во все остальные свои программы. . Мне не нравился костюм🙅🏻♀️. Он менялся несколько раз, был горчичного цвета, который выглядел желтым, и я в этом выглядела жутко😬. Затем был голубой с чёрным, как на видео👆🏻 . И в спорте, и в жизни бывает так, что ты ошибаешься. И весь сезон идёт кувырком😫. Этот сезон у меня «пролетел», и я не смогла добиться хорошего результата. Но я очень рада, что такие ошибки стали для меня стимулом сделать следующий шаг, изменить себя, изменить подход ко всем программам, стать намного лучше и продолжать выигрывать😌 . Расскажите, какие у вас в жизни были «провалы» и чему они вас научили?👇🏻 Будет интересно почитать☺️ . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #фигуристка #фигурноекатание #figureskating
«Я хочу честно рассказывать и о победах, и о поражениях, — написала Слуцкая в своем Instagram. — Да, бывает и такое. Пожалуй, «Autumn leaves» 1998 года — единственная соревновательная программа, которую я не любила. Может быть, поэтому с ней у меня всегда не клеилось.
Бывают ситуации, когда все не складывается с самого начала. Мне было очень некомфортно, и я говорила об этом, но почему-то решение было принято не в мою пользу. Я не чувствовала этой музыки. Я не была влюблена в нее, как во все остальные свои программы. Мне не нравился костюм. Он менялся несколько раз, был горчичного цвета, который выглядел желтым, и я в этом выглядела жутко. Затем был голубой с черным, как на видео.
И в спорте, и в жизни бывает так, что ты ошибаешься. И весь сезон идет кувырком. Этот сезон у меня «пролетел», и я не смогла добиться хорошего результата. Но я очень рада, что такие ошибки стали для меня стимулом сделать следующий шаг, изменить себя, изменить подход ко всем программам, стать намного лучше и продолжать выигрывать. Расскажите, какие у вас в жизни были «провалы» и чему они вас научили?»
41-летняя Ирина Слуцкая — двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.
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