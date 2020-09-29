«Информации у меня очень много». Плющенко снова пригрозил «Хрустальному»

Российский фигурист и руководитель собственной академии Евгений Плющенко в интервью журналистам после турнира 50-летия «Самбо-70» рассказал об отношении к публичному конфликту между его командой и тренерским штабом Этери Тутберидзе.

— Я всегда говорил — я ни на кого не нападаю, только защищаюсь. Если мы возьмем все мои интервью, они будут только в виде защиты и контрвыпадов. Не надо меня трогать — переписки какие-то, еще что-то. Информации у меня очень много.

Мы никого не трогаем, мы делаем свою работу. Это главная позиция моя, моих специалистов и также моей супруги. И я никого не переманивал и не переманиваю. У меня нет этой привычки. Просто люди хватаются за то, что я когда-то сказал, что будут сенсации, и если бы у меня было желание, я бы переманил с помощью финансов. Но я этого делать не хочу. Есть желающие кататься — пожалуйста, мои двери всегда открыты.

Думаю, происходящее, трэшток — на пользу. Есть большой спрос, есть информационный повод, людей немножко встряхнули. Я встречался с Камилом Гаджиевым (промоутером ММА, руководителем Fight Nights. — Прим. «СЭ»), он мне сказал: «У вас уже стало как в смешанных единоборствах». Я ответил — это правда, главное — не надо переходить на личности, как это делают, например, некоторые руководители некоторого клуба. Если это всё поможет фигурному катанию, я только «за». (Дмитрий Кузнецов)