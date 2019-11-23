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Илья Авербух: «Мы увидели потрясающую Загитову»

12:16
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Серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух оценил выступление Алины Загитовой на этапе «Гран-при» в японском Саппоро.

— Браво Алина, браво, Этери Георгиевна. Надо тонко чувствовать спортсмена, чтобы уметь его подвести, чтобы уметь его вывести после неудачного проката, — рассказал Авербух в эфире Первого канала.

Мы увидели потрясающую Загитову. Мне больше всего запомнился выход из двойного акселя. Справилась с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер.

Общее впечатление совершенства, волшебства. Было видно, что Алина все контролирует. Где-то сбрасывала эмоции, где-то добавляла. По-моему, все хорошо.

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