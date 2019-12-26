Игнатов сделал два четверных в короткой программе на чемпионате России и захватил промежуточное лидерство

Макар Игнатов исполнил два четверных прыжка в короткой программе на чемпионате России в Красноярске: четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп сольно с помаркой и тройной аксель.

За прокат фигурист получил 88,88 балла, что оказалось лучшим промежуточным результатом среди выступавших мужчин-одиночников.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.