Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Игнатов сделал два четверных в короткой программе на чемпионате России и захватил промежуточное лидерство

12:04
Теги:

Макар Игнатов исполнил два четверных прыжка в короткой программе на чемпионате России в Красноярске: четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп сольно с помаркой и тройной аксель.

За прокат фигурист получил 88,88 балла, что оказалось лучшим промежуточным результатом среди выступавших мужчин-одиночников.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир