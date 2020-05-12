Хореограф Железняков: «Идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление по поводу последних новостей. Ранее аккаунт двукратной чемпионки России Анны Щербаковой «В контакте» был взломан. На странице появилась запись об уходе из группы Тутберидзе, которая не соответствует действительности.

— Друзья, идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня! Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соц сетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от ее имени сообщили об ее уходе, в СМИ так же тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.

Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно без доказательств сыплятся обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю что у дамы совсем все плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы.

Друзья, все кто со мной работал и меня знает, родители ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда. Нам нужна сейчас ваша поддержка! Просьба к уважающим себя СМИ, не распространяйте не проверенную информацию, иначе вы тоже участвуете в преступлении, — написал Железняков на своей странице в Facebook.