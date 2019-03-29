Хореограф Медведевой: "В этом сезоне Женя пережила несколько критических моментов"

Миша Джи, являющийся хореографом фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что 19-летняя россиянка пережила несколько критических моментов в текущем сезоне. Он также добавил, что спортсменка совершила подвиг, завоевав бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

- Я считаю, что эту медаль можно назвать ее маленьким личным подвигом, который она совершила, - приводит слова Джи РИА Новости. - Очевидно одно - этот сезон был сложный. Постолимпийский. На Олимпиаде она отдала все, что могла, и после очень нелегко выступать любому классному атлету.

Помимо этого, была смена места тренировок, вокруг ее имени было много разных новостей, статей в СМИ, которые легли тяжелым грузом на плечи Жени.

Критические моменты? Их было несколько. Один и не выделишь. Правильно Брайан сказал, что этот сезон для Жени был как американские горки.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. В мае 2018 года она ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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