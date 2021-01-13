«Готов ему постучать по голове». Плющенко ответил на вызов хореографа Тутберидзе

Новая серия противостояния «Хрустального» с «Ангелами».

С чего все началось

Напряжение между штабом Этери Тутберидзе и руководителем школы «Ангелы Плющенко» на этот раз выплеснулось в виде поста хореографа группы. Алексей Железняков заявил о намерении вызвать двукратного олимпийского чемпиона и тренера на дуэль.

На странице Железнякова в сети «ВКонтакте» появилась такая запись с открыткой на Старый новый год (орфография и пунктуация сохранены):

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу ... (грубое слово, которое может означать пустословов) Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанёшь как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!»

Пост Алексея Железнякова.

Сторона «Хрустального»

Пост Железнякова прокомментировал Ренат Лайшев, генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70». На катке школы работает группа Тутберидзе.

«На это даже не хочется обращать внимания! Это в стиле предновогоднего настроения. Ура, старый год! Что-то в этом роде. Для меня это все ерунда и глупости. Главное — работа», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Владиславу Флегонтову.

Евгений Плющенко и Алексей Железняков.

Реакция Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион и тренер ответил на слова Железнякова в комментарии «СЭ».

«Сегодня Старый новый год! Видимо, было выпито достаточно. Наверное, у него началась какая-то белая горячка. Его никто не знает и не трогает. Я с ним никогда в жизни не общался. Для меня этого человека не существует, он мне неинтересен. Может, ему приснилось, что во сне на него кто-то нападает. Если реагировать на выпады, которые делает каждый в мою сторону, то это полный бред. Но я не против!» — сказал Плющенко корреспонденту Владиславу Флегонтову.

Также он добавил: «Я люблю подраться, меня тренирует Саша Липовой. У нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил — пожалуйста, это все можно организовать. Но если у Железнякова есть какие-то вопросы, то я всегда открыт. Я всегда открыт, он может приехать и поговорить со мной. Но если ему хочется прославиться за счет моего имени, то я его понимаю. Если это серьезно, а не блеф, то я готов постучать ему по голове».

Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сторона «Ангелов»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала для «СЭ» вызов хореографа своему супругу.

«Кто это? А... Этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну, понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придет. Мы его ждем. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой «базар» или попросит прощение. Извините за мой сленг!» — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Владиславу Флегонтову.

«Плющенко — большая афиша. Готов организовать его бой с Железняковым»

Возможность проведения поединка хореографа с чемпионом для «СЭ» оценил промоутер Владимир Хрюнов.

«Мне было интересно смотреть на выступления Плющенко на льду. А что касается поединков — стоит пойти в боксерский зал, потренироваться. У меня есть опыт организации подобных мероприятий. Это был бой между российским журналистом Русланом Асташковым и польским журналистом. Мы поступили следующим образом — и тому, и другому дали тренера и провели поединок. Если Евгений захочет, пусть обращается. Дадим ему тренера и проведем поединок по правилам бокса. Мы на себя возьмем организацию этого боя. И тот, и другой имеют спортивную подготовку. Если есть желание, пусть обращаются. Плющенко — большое имя, большая афиша», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Константину Колмакову.