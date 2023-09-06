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Железняков об уходе Грассля от Тутберидзе: «Я думаю, что он просто набрался опыта и дальше поехал по своим делам»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Даниэль Грассль.
Фото Reuters

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал «СЭ» новость о том, что итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе.

«Я сейчас на сборах. Я слышал, что Грассль уехал. Но почему, я не знаю, нахожусь в другом городе. Я думаю, что он просто набрался немножечко опыта и дальше поехал по своим делам», — сказал Железняков «СЭ».

21-летний Грассль — четырехкратный чемпион Италии и серебряный призер чемпионата Европы. Спортсмен тренировался в группе Тутберидзе с начала 2023 года.

Во вторник, 5 сентября, Грассль объявил об уходе от Этери Тутберидзе. В среду, 6 сентября РИА «Новости» сообщило, что спортсмен ушел из группы российского тренера после нарушения антидопинговых правил.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. Итальянец Грассль ушел из группы Тутберидзе. Этери так и не смогла найти к иностранцу подход

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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РИА «Новости»: Грассль покинул группу Тутберидзе из-за нарушения антидопинговых правил
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