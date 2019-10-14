Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

«Готова к Лас-Вегасу, еще полетаем». Туктамышева — об итогах Finlandia Trophy

14:43
Теги:

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала в своем Instagram пост, посвященный итогам турнира в Финляндии, где она стала второй, набрав за две программы 212,53 балла.

— На произвольной впервые за сезон почувствовала кайф от программы! — написала Туктамышева. — Костюм, музыка, настроение — все совпало. — Готова к Skate America и Лас-Вегасу. Еще полетаем.

Skate America — первый этап серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир