Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала в своем Instagram пост, посвященный итогам турнира в Финляндии, где она стала второй, набрав за две программы 212,53 балла.

— На произвольной впервые за сезон почувствовала кайф от программы! — написала Туктамышева. — Костюм, музыка, настроение — все совпало. — Готова к Skate America и Лас-Вегасу. Еще полетаем.

Skate America — первый этап серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября.