«Голубка, спасибо за Москву, до слез!». Тарасова душевно поздравила Медведеву с днем рождения

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с 20-летием.

— Голубка, поздравляю тебя и маму с твоим днем! — написала Тарасова. — Спасибо за Москву! До слез! Здоровья, здоровья и здоровья! Счастливой жизни тебе! До встречи! Люблю!

Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20