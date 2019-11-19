«Голубка, спасибо за Москву, до слез!». Тарасова душевно поздравила Медведеву с днем рождения
14:40
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с 20-летием.
— Голубка, поздравляю тебя и маму с твоим днем! — написала Тарасова. — Спасибо за Москву! До слез! Здоровья, здоровья и здоровья! Счастливой жизни тебе! До встречи! Люблю!
Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.
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