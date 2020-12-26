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Глейхенгауз назвал невероятным выступление фигуристок группы Тутберидзе

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Тренер Даниил Глейхенгауз отметил, что фигуристки из группы Этери Тутберидзе показали невероятное выступление в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых на чемпионате России в Челябинске заняли первое, второе, четвертое и пятое места соответственно.

«Это было что-то невероятное. Такие эмоции! Мне кажется, я до сих пор не пришел в себя. Спасибо, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых за то, что мы сегодня увидели. Мы гордимся вами. Спасибо всем нашим болельщикам за то, что верите в нас и поддерживаете. Челябинск, здесь всегда жарко», — написал Глейхенгауз на своей странице в Instagram.

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