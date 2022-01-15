Фигурист Соловьев заявил, что испытывает проблемы с речью после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о проблемах со здоровьем после избиения.

«Я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые так же входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на Ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал Соловьев в Instagram.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Фигуриста доставили в Боткинскую больницу, и после осмотра врачи диагностировали у него «ушиб головного мозга средней тяжести».

В конце декабря Соловьев был выписан из больницы и принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище».